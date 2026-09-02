Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 03 Sep 2026 10:38 AM IST
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बैठक - भरमौर में 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत बैठक पूर्वाह्न 11 बजे एपीएमसी चंबा के चेयरमैन ललित ठाकुर की अध्यक्षता में होगी।
खेल - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलाल में अंडर-19 छात्राओं के खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।
भजन-कीर्तन - जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में चंबा शहर के विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन शाम 5 से शुरू होगा।
लंगर - मणिमहेश यात्रियों के लिए चनेड़ में लंगर सुबह 9 बजे से लगाया जाएगा।
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खेल - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलाल में अंडर-19 छात्राओं के खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।
भजन-कीर्तन - जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में चंबा शहर के विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन शाम 5 से शुरू होगा।
लंगर - मणिमहेश यात्रियों के लिए चनेड़ में लंगर सुबह 9 बजे से लगाया जाएगा।