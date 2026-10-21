फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Guarantees remain unfulfilled; now Sukhu is talking about creating new districts: Jai

गारंटियां अधूरी, अब नए जिले बनाने की बात कर रहे सुक्खू : जय

Wed, 21 Oct 2026 10:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 21 Oct 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Guarantees remain unfulfilled; now Sukhu is talking about creating new districts: Jai
प्रदेश पर 1.10 लाख करोड़ के कर्ज, बेरोजगारी और कर्मचारियों की देनदारियों पर सरकार को घेरा
विज्ञापन

चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी और राशन की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने प्रदेश सरकार पर दस चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और अब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नए जिले बनाने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारी कर्ज और लंबित देनदारियों के बीच सरकार अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय कर रही है।
बुधवार को पत्रकार वार्ता में जय सिंह ने दावा किया कि प्रदेश पर करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां लंबित हैं। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के करीब 65 हजार युवा और प्रदेश के लाखों बेरोजगार स्थायी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपये देने और गोबर खरीदने की गारंटी पूरी नहीं होने का आरोप भी लगाया।
विज्ञापन

जय सिंह ने चंबा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी और उपचार में लापरवाही से हुई मौतों के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने साहो में जल शक्ति विभाग का मंडल खोलने की घोषणा पर अमल नहीं होने का भी आरोप लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने दावा किया कि चंबा में एक बीपीएल परिवार को तीन महीने का 5300 रुपये का बिजली बिल मिला है। उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी पर भी जवाब मांगा। साथ ही राशन डिपुओं में देरी से आपूर्ति, अधूरा राशन मिलने और आटे में कीड़े पाए जाने की शिकायतें उठाईं। जय सिंह ने कहा कि जनता आगामी चुनाव में सरकार से उसके वादों और कामकाज का हिसाब मांगेगी।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed