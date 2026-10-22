Chamba News: चंबा में सजेगी बाल वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी

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जोन स्तरीय आयोजन में नवाचारी विचारों को मिलेगा मंच, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसरपंकज सलारियाचंबा। बाल वैज्ञानिकों के नवाचारी विचारों को मंच देने के लिए इस बार चंबा में इंस्पायर मानक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें चंबा और कांगड़ा जिले के विद्यार्थी अपने वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत करेंगे।प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नए प्रयोगों की उपयोगिता समझाने का अवसर मिलेगा।इससे पहले कांगड़ा और हमीरपुर में जोन स्तरीय इंस्पायर मानक विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी हैं। अब चंबा में होने वाली प्रदर्शनी में दोनों जिलों के विद्यार्थी अपने मॉडल के साथ भाग लेंगे। हालांकि, आयोजन की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।इंस्पायर मानक योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें नए आविष्कारों के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत विद्यार्थी अपने नवाचारी विचार ऑनलाइन माध्यम से भेजते हैं। चयनित विचारों पर मॉडल तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस राशि से वे अपने विचार को मॉडल का रूप देकर प्रदर्शनी में प्रस्तुत कर सकते हैं।प्रदर्शनी में विद्यार्थी मॉडल के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत और उसकी उपयोगिता की जानकारी भी देते हैं। जोन स्तरीय आयोजन में चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह योजना विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा दिखाने का मंच देती है। इंस्पायर के जिला नोडल अधिकारी राकेश ठाकुर ने बताया कि इस बार चंबा को प्रदर्शनी की मेजबानी मिली है। आयोजन का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है।