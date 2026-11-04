Chamba News: भरमौर में कैंपस इंटरव्यू में आठ युवाओं को मिली नौकरी

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यह भर्ती प्रक्रिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (एसआईएस), आरटीए हमीरपुर की ओर से आयोजित की गई। कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 100 पद भरने हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई है। संवाद

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भरमौर (चंबा)। उपरोजगार कार्यालय भरमौर में बुधवार को आयोजित कैंपस इंटरव्यू में आठ युवाओं का नौकरी के लिए चयन हुआ। जिला रोजगार कार्यालय बालू, चंबा के माध्यम से आयोजित साक्षात्कार में कुल नौ अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।