Chamba News: ब्लॉक समिति पांगी की पहली बैठक में विकास पर चर्चा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। ब्लॉक समिति पांगी की पहली बैठक अध्यक्ष शक्ति ठाकुरवान की अध्यक्षता में हुई। इसमें क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित की योजनाओं और विभिन्न विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में ब्लॉक समिति के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय मजबूत करने पर विचार रखे।विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पांगी के विकास में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं को गति देने और जनसमस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया गया।