Chamba News: करुणामूलक आश्रितों ने सीएम से उठाई लंबित नियुक्तियों की मांग

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मनिंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के करीब 1100 मामले अभी सचिव और वित्त विभाग के स्तर पर लंबित हैं। संघ ने इन मामलों का निपटारा कर एक माह के भीतर श्रेणी-सी और डी के पदों पर नियुक्तियां देने की मांग की।उन्होंने पूर्व में अस्वीकृत मामलों में भी तीन लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा लागू करने और 8 अक्तूबर 2025 की अधिसूचना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत मामलों में भी तीन लाख रुपये की आय सीमा निर्धारित करने पर विचार करने का आश्वासन दिया।