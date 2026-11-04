Chamba News: रामकृष्ण तिवारी के घर मेहमान बनकर पहुंचे मुख्यमंत्री, परिवार के लिए सपने के सच होने जैसा पल

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मक्की की रोटी, सरसों का साग और ऐहण की सब्जी समेत पहाड़ी पकवानों का लिया स्वादरामकृष्ण तिवारी बोले- कभी कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री हमारे घर भोजन करने आएंगेसंवाद न्यूज एजेंसीतीसा (चंबा)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का चुराह दौरा देहग्रां निवासी रामकृष्ण तिवारी के परिवार के लिए जिंदगी का यादगार पल बन गया। मुख्यमंत्री उनके घर मेहमान बनकर पहुंचे और रात्रि ठहराव किया। परिवार को दो दिन पहले उनके आगमन की सूचना मिली थी। इसके बाद घर में पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की तैयारियां शुरू हो गई थीं।रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घर आएंगे और साथ बैठकर भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री से उनका पहले कोई परिचय भी नहीं था। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव है।परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में मक्की की रोटी, सरसों का साग, गेहूं के लड्डू, ऐहण और बिच्छू बूटी का साग सहित कई पहाड़ी पकवान तैयार किए। मुख्यमंत्री ने इन व्यंजनों का स्वाद लिया।रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि गरीब और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए तथा जरूरी काम बिना वजह लंबित न रखे जाएं। मुख्यमंत्री के गांव में रात्रि ठहराव से स्थानीय ग्रामीणों में भी उत्साह है। लोगों को अपनी समस्याएं और मांगें सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर मिलने की उम्मीद है।