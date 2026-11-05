Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Chief Minister Sukhu donned the traditional 'chola-dora' of the Gaddi community in Mehla.

Chamba News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने मैहला में पहना गद्दी समुदाय का पारंपरिक चोला-डोरा

Thu, 05 Nov 2026 10:18 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 05 Nov 2026 10:18 PM IST
विज्ञापन
Chief Minister Sukhu donned the traditional 'chola-dora' of the Gaddi community in Mehla.
चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मैहला प्रवास के दौरान गद्दी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान जताते हुए पारंपरिक चोला-डोरा धारण किया।
विज्ञापन

कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा पहनी। इस दौरान उन्हें चोला और डोरा भेंट किया गया। चोला-डोरा भरमौर और चंबा के गद्दी समुदाय की विशिष्ट पहचान है। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे में लंबा ऊनी चोला, कमर पर बांधा जाने वाला डोरा, ऊनी टोपी या पगड़ी और पट्टू शामिल हैं। मुख्यमंत्री का यह अंदाज स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed