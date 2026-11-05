Chamba News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने मैहला में पहना गद्दी समुदाय का पारंपरिक चोला-डोरा

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कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा पहनी। इस दौरान उन्हें चोला और डोरा भेंट किया गया। चोला-डोरा भरमौर और चंबा के गद्दी समुदाय की विशिष्ट पहचान है। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे में लंबा ऊनी चोला, कमर पर बांधा जाने वाला डोरा, ऊनी टोपी या पगड़ी और पट्टू शामिल हैं। मुख्यमंत्री का यह अंदाज स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। संवाद

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चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मैहला प्रवास के दौरान गद्दी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान जताते हुए पारंपरिक चोला-डोरा धारण किया।