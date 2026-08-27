Chamba News: भाजपा की संयुक्त बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

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जिलाध्यक्ष धीरज नरयाल ने कहा कि बूथ और मंडल संगठन की मजबूत कड़ियां हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर आम जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। ग्राम केंद्र और बूथ स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों, पार्टी अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।उन्होंने बताया कि भाजपा जल्द ही जिले के भाजपा समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में सम्मेलन आयोजित करेगी। विधानसभा या मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा।पूर्व विधायक पवन नैय्यर और करियां मंडल अध्यक्ष विनायक रैना ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं।कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने और आगामी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।इस दौरान जिला महामंत्री सुभाष, साहो मंडल अध्यक्ष विजय भारद्वाज, खजियार मंडल अध्यक्ष राजकुमार, जिला उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, विनोद ठाकुर, विनीत विज, साहिल बेदी, पम्मू ठाकुर, बीडीसी सदस्य देवेंद्र, बालक राम, सोशल मीडिया संयोजक अमित और सुमन देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद