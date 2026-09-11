Chamba News: तीसा अस्पताल की बदहाली पर भाजपा का हल्लाबोल

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15 दिन का अल्टीमेटम, विधायक डॉ. हंस राज बोले- व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं तो अस्पताल परिसर में होगा धरना-प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। नागरिक अस्पताल तीसा की चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को अस्पताल परिसर में बैठक कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।बैठक में भाजपा नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने चिकित्सकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ अस्पताल में स्वच्छता, शौचालय और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। बैठक के बाद विधायक डॉ. हंस राज ने उपमंडलाधिकारी चुराह को पत्र सौंपकर 15 दिन में व्यवस्थाओं में ठोस सुधार करने की मांग की।डॉ. हंस राज ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में चुराह अस्पताल में 17 चिकित्सक सेवाएं दे रहे थे। बच्चों और महिला रोग विशेषज्ञों की तैनाती के लिए भी प्रयास किए गए थे। अस्पताल की क्षमता पहले 25 से बढ़ाकर 50 और बाद में 100 बिस्तरों तक की गई, लेकिन पिछले चार वर्षों में अस्पताल की व्यवस्थाएं लगातार बदहाल होती गई हैं।उन्होंने कहा कि वर्तमान में अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की ड्यूटी और उपलब्धता को लेकर मरीजों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कई बार निर्धारित समय पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने प्रशासन से सभी चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर अस्पताल परिसर में सार्वजनिक करने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की।विधायक ने अस्पताल की स्वच्छता, शौचालय और पेयजल व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों के साथ अस्पताल परिसर में धरना-प्रदर्शन करेगी।बैठक में भाजपा बैरा मंडल अध्यक्ष परस राम, भंजराडू मंडल अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, तेज सिंह वर्मा, कृष्णा महाजन, प्रधान, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष कौशल्या देवी, कमल किशोर महाजन और पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत तीसा सहित भाजपा पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।