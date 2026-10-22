फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   A fatal electric shock exposes flaws in safety arrangements.

Chamba News: मौत के करंट ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की परतें

Thu, 22 Oct 2026 10:16 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:16 PM IST
विज्ञापन
A fatal electric shock exposes flaws in safety arrangements.
11 केवी लाइन के पास लाइट लगाने पर सवाल, वन विभाग को नोटिस देगा बिजली बोर्ड
विज्ञापन

ईको पार्क में झंडा लगाने के लिए पिलर पर चढ़े थे युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी
करंट लगने से हुई थी मौत, हादसे पर विद्युत बोर्ड और वन विभाग के अलग-अलग दावे
दलीपा राम
होली (चंबा)। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में ईको पार्क के किनारे लगी लाइट को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर लाइट लगाने और 11 केवी विद्युत लाइन के नजदीक सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर जवाब मांगने की बात कही है। वहीं, वन विभाग ने घटनास्थल पर लाइट लगाने से इन्कार करते हुए हादसे की वजह विद्युत लाइन का नीचे होना बताया है।
विज्ञापन

विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर राजीव ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में 11 केवी लाइन करीब 25 वर्ष पहले बिछाई गई थी। इसके बाद आसपास मकानों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि ईको पार्क के हादसे वाले किनारे पर लाइट लगी हुई है। संभव है कि चंद्रमणि झंडा लगाने के लिए इसी स्थान पर पिलर पर चढ़े हों और संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ हो। मामले में संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, वन विभाग के आरओ जगदीश ने कहा कि मौके पर विभाग की ओर से कोई लाइट नहीं लगाई गई है। उनके अनुसार, 11 केवी की विद्युत लाइन नीचे होने के कारण हादसा हुआ और इसमें वन विभाग की लापरवाही नहीं है।

हादसे के बाद सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत लाइनों के आसपास सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब नोटिस के जवाब और जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि लाइट लगाने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed