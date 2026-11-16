Chamba News: आंगनबाड़ी के 11 पदों के लिए 73 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार

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एसडीएम चंबा चिराग शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रक्रिया में 73 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें कार्यकर्ता पदों के लिए 44 और सहायिका पदों के लिए 29 अभ्यर्थी शामिल रहे।परियोजना के तहत पांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छह सहायिकाओं के पद भरे जाने हैं। वहीं, 17 नवंबर को दूसरे चरण में 10 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार होंगे, जिसमें 64 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। एसडीएम चिराग शर्मा ने बताया कि पहले चरण के साक्षात्कार में 73 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।