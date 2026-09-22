Chamba News: सिहुंता के 500 घरों को मिलेगी सीवरेज सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 23 Sep 2026 10:42 AM IST
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चंबा। सिहुंता क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही सीवरेज की मांग पूरी होने जा रही है। जल शक्ति विभाग ने करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है।
योजना के तहत करीब 500 घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सीवरेज सुविधा न होने से क्षेत्र के लोगों को गंदे पानी की निकासी को लेकर परेशानी उठानी पड़ती थी।
योजना पूरी होने के बाद घरों से निकलने वाले गंदे पानी और सीवरेज की उचित निकासी हो सकेगी। इससे खुले में गंदगी फैलने की समस्या कम होने के साथ क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है।
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ग्रामीण लंबे समय से सिहुंता में सीवरेज सुविधा की मांग उठा रहे थे। योजना को मंजूरी मिलने और काम शुरू होने से लोगों में खुशी है। विभाग सीवरेज नेटवर्क तैयार करने के साथ पात्र घरों को इससे जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
सीवरेज का काम प्रगति पर है। लोगों की मांग पर विभाग ने योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद बजट जारी किया गया है। -राजेश मोंगरा, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग
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योजना के तहत करीब 500 घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सीवरेज सुविधा न होने से क्षेत्र के लोगों को गंदे पानी की निकासी को लेकर परेशानी उठानी पड़ती थी।
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योजना पूरी होने के बाद घरों से निकलने वाले गंदे पानी और सीवरेज की उचित निकासी हो सकेगी। इससे खुले में गंदगी फैलने की समस्या कम होने के साथ क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है।
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ग्रामीण लंबे समय से सिहुंता में सीवरेज सुविधा की मांग उठा रहे थे। योजना को मंजूरी मिलने और काम शुरू होने से लोगों में खुशी है। विभाग सीवरेज नेटवर्क तैयार करने के साथ पात्र घरों को इससे जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
सीवरेज का काम प्रगति पर है। लोगों की मांग पर विभाग ने योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद बजट जारी किया गया है। -राजेश मोंगरा, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग