Chamba News: 2800 श्रद्धालु हड़सर से कैलाश दर्शन के लिए रवाना

विज्ञापन

अनुसंधान अधिकारी एवं हेली टैक्सी नोडल अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा भी जारी है। सोमवार को कुल 36 हवाई उड़ानें हुईं, जिनके माध्यम से 180 श्रद्धालुओं ने भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा का लाभ उठाया।एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि होली से कलाह होते हुए मणिमहेश जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। सोमवार को शाम चार बजे तक इस मार्ग से पांच श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश कैलाश की ओर रवाना हुए। संवाद