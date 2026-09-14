Chamba News: 2800 श्रद्धालु हड़सर से कैलाश दर्शन के लिए रवाना
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 14 Sep 2026 10:15 PM IST
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भरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा-2026 के तहत सोमवार को शाम छह बजे तक करीब 2800 श्रद्धालु हड़सर से पैदल यात्रा मार्ग के माध्यम से पवित्र मणिमहेश कैलाश के दर्शन के लिए रवाना हुए।
अनुसंधान अधिकारी एवं हेली टैक्सी नोडल अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा भी जारी है। सोमवार को कुल 36 हवाई उड़ानें हुईं, जिनके माध्यम से 180 श्रद्धालुओं ने भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा का लाभ उठाया।
एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि होली से कलाह होते हुए मणिमहेश जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। सोमवार को शाम चार बजे तक इस मार्ग से पांच श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश कैलाश की ओर रवाना हुए। संवाद
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अनुसंधान अधिकारी एवं हेली टैक्सी नोडल अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा भी जारी है। सोमवार को कुल 36 हवाई उड़ानें हुईं, जिनके माध्यम से 180 श्रद्धालुओं ने भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा का लाभ उठाया।
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एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि होली से कलाह होते हुए मणिमहेश जाने वाले पैदल यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। सोमवार को शाम चार बजे तक इस मार्ग से पांच श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश कैलाश की ओर रवाना हुए। संवाद
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