Bilaspur News: कबड्डी चैंपियनशिप में यशनप्रीत ने टीम को दिलाया कांस्य पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 05:29 AM IST
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बिलासपुर। बिहार के पटना में एक से चार नवंबर तक हुई 52वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ी यशनप्रीत सिंह ने साई की टीम को कांस्य पदक दिलाया है। प्रतियोगिता में देशभर की टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां यशनप्रीत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
मूल रूप से ऊना जिले के रहने वाले यशनप्रीत वर्तमान में साई के बिलासपुर हॉस्टल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साई बिलासपुर हॉस्टल के प्रभारी विजय नेगी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ी का पदक जीतना संस्थान के लिए गर्व की बात है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।
जुखाला क्षेत्र से संबंध रखने वाले यशनप्रीत के कोच पंकज शर्मा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यशनप्रीत ने प्रतियोगिता में मेहनत और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी इसी तरह प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।
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मूल रूप से ऊना जिले के रहने वाले यशनप्रीत वर्तमान में साई के बिलासपुर हॉस्टल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साई बिलासपुर हॉस्टल के प्रभारी विजय नेगी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खिलाड़ी का पदक जीतना संस्थान के लिए गर्व की बात है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।
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जुखाला क्षेत्र से संबंध रखने वाले यशनप्रीत के कोच पंकज शर्मा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यशनप्रीत ने प्रतियोगिता में मेहनत और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी इसी तरह प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।
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