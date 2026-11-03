Bilaspur News: बिलासपुर में जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए कल होंगे ट्रायल

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं(बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाली द्वितीय जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए जिला बिलासपुर की टीम का चयन किया जाएगा। इसके लिए पांच नवंबर, वीरवार को बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। जिला बिलासपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन ने ट्रायल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के सभी पात्र खिलाड़ी इन ट्रायल में भाग ले सकेंगे।जिला बिलासपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव अंकित चोपड़ा ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन के लिए 5 नवंबर, वीरवार को दोपहर 3 बजकर 10 मिनट पर एसीसी डीएवी बरमाणा में ट्रायल होंगे। इन ट्रायल के माध्यम से बालक एवं बालिका वर्ग की जिला स्तरीय टीमों का चयन किया जाएगा। ये टीमें आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग लेने के पात्र होंगे, जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 या उसके बाद हुआ है। सभी खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य वैध दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले खिलाड़ियों को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंकित चोपड़ा ने जिले के सभी पात्र बालक एवं बालिका खिलाड़ियों से निर्धारित समय पर ट्रायल स्थल पर पहुंचने की अपील की। एसोसिएशन से जुड़े पंकज गौतम ने बताया कि द्वितीय जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 14, 15 और 16 नवंबर को होगा। यह प्रतियोगिता जिला ऊना के बंगाणा में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में जिला बिलासपुर की ओर से मैदान में उतरेंगे। पंकज गौतम ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ ट्रायल में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए भी कहा। ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की जन्मतिथि 1 जनवरी 2009 या उसके बाद की होनी चाहिए। यह पात्रता मानदंड सुनिश्चित करता है कि केवल जूनियर वर्ग के खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकें। सभी प्रतिभागियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसमें जन्म प्रमाणपत्र या कोई अन्य मान्य दस्तावेज शामिल है। बिना निर्धारित दस्तावेज के किसी भी खिलाड़ी को ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा।