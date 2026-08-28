Bilaspur News: स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के लिए 30 सितंबर तक करें पंजीकरण

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जिला स्तर पर स्कूलों का 31 अक्तूबर तक किया जाएगा मूल्यांकनसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग के लिए जिले के सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं प्रभारी 30 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। स्कूलों का पंजीकरण यू-डाइस प्लस कोड के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग पोर्टल अथवा मोबाइल एप पर किया जाएगा।रेटिंग के दौरान स्कूलों में स्वच्छता, हरियाली, सुरक्षित पेयजल, शौचालय, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसी व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा मिशन लाइफ, पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान, ईको क्लब, चाइल्ड कैबिनेट और जीवन कौशल गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी को भी रेटिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। स्कूलों को इन गतिविधियों से संबंधित विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। जिला स्तर पर स्कूलों का मूल्यांकन 31 अक्तूबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद चयनित विद्यालयों को राज्य स्तर की रेटिंग के लिए नामांकित किया जाएगा। नवंबर में चयनित स्कूलों की सूची जारी किए जाने की संभावना है।उप निदेशक शिक्षा गुणवत्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा निशा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग का उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल वातावरण विकसित करना है। इसके लिए सभी स्कूलों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सरकारी एवं निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं प्रभारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही स्कूलों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और हरित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समन्वयक नरबीर चंदेल ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी स्कूल समय पर पंजीकरण करवाकर कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।