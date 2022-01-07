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Bilaspur News: पिकअप चालक 9.68 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
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Pickup driver arrested with 9.68 grams of 'chitta' (synthetic drug)
फोरलेन पर पट्टा के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ा आरोपी
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एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला पुलिस की विशेष टीम ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक पिकअप चालक को 9.68 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) बिलासपुर ने फोरलेन पर पट्टा के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान कीरतपुर की ओर से आ रही एक पिकअप को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर चालक के कब्जे से 9.68 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ।
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आरोपी की पहचान शशिकांत (35) निवासी गांव नैहर, डाकघर हरनोड़ा, तहसील सदर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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