Bilaspur News: घुमारवीं कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवियों ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लिया भाग

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घुमारवीं (बिलासपुर)। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के एनएसएस स्वयंसेवियों ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की ओर से आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया। अगस्त के पहले सप्ताह में निखिल और आरती बंसल ने नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। वहीं, 17 से 20 अगस्त तक आयोजित युवा रोजगार कौशल क्षमता निर्माण कार्यक्रम में दो अन्य स्वयंसेवियों ने भाग लेकर संचार व पारस्परिक कौशल विकसित किए। 18 अगस्त को स्वयंसेवियों ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत नारा लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई। कॉलेज प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों ने स्वयंसेवियों को बधाई दी। प्राचार्य ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाते हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी