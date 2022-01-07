Bilaspur News: निशांत चंदेल बने नेशनल पावर लिफ्टिंग रेफरी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
घुमारवीं (बिलासपुर)। निशांत चंदेल ने नेशनल पावर लिफ्टिंग रेफरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इस समय निशांत चंदेल बिलासपुर-मंडी-ऊना के जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं।
निशांत लंबे समय से पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ वह प्रदेश में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। नेशनल रेफरी का दर्जा हासिल करना उनके खेल अनुभव और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
निशांत लंबे समय से पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ वह प्रदेश में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। नेशनल रेफरी का दर्जा हासिल करना उनके खेल अनुभव और लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। संवाद
विज्ञापन