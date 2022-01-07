Bilaspur News: सिटी में आज

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मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान में सुबह 9:00 बजे से चैलेंजर ट्रॉफी का पहला मुकाबला शुरू होगा।



जनसुनवाई: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से उपायुक्त कोर्ट में सुबह 11:00 बजे से जनसुनवाई होगी।



कथा: शहर के चंगर सेक्टर स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी।



काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सजर्न डॉ. प्रशांत शर्मा अवकाश पर रहेंगे।

शिविर : जुखाला स्कूल में एनएसएस शिविर के तहत सुबह 8:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।