फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Fake pass racket at Naina Devi fair; forged SDM signatures discovered.

Bilaspur News: नयना देवी मेले में फर्जी पास का खेल, एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर मिले

Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Fake pass racket at Naina Devi fair; forged SDM signatures discovered.
मंदिर ट्रस्ट की जांच में सामने आया मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। श्री नयना देवी जी में चल रहे श्रावण अष्टमी मेले के दौरान फर्जी पास बनाने का मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट की जांच में कुछ ऐसे पास बरामद हुए हैं, जिन पर एसडीएम श्री नयना देवी जी के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। मामले में पुलिस थाना कोट कहलूर में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के सहायक नियंत्रक मुनीश कुमार सरीन की शिकायत पर 19 अगस्त को मामला दर्ज हुआ। शिकायत के अनुसार 16 अगस्त को मेले के दौरान पासों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान कुछ पास संदिग्ध पाए गए। जांच करने पर इन पर एसडीएम के हस्ताक्षर फर्जी मिले। जांच में यह भी सामने आया कि संदिग्ध पासों पर दर्ज क्रमांक वर्ष 2025 की पास-बुक के क्रमांकों से मेल खाते हैं, जबकि ये क्रमांक कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अब फर्जी पास तैयार करने और उन्हें मेले में इस्तेमाल करने वालों की पहचान में जुटी है।

कोट
मामले की जांच चल रही है। फर्जी पास तैयार करने और इस्तेमाल करने से जुड़े सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है। तथ्य सामने आने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

-अभिषेक धीमान,पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed