Bilaspur News: वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए जिले की जूनियर टीमें चयनित

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जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव अंकित चोपड़ा ने बताया कि पांच नवंबर को बरमाणा में चयन ट्रायल आयोजित किए गए। इनमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, प्रदर्शन और क्षमता को परखने के बाद पारदर्शी तरीके से टीमों को अंतिम रूप दिया गया।बालक वर्ग की मुख्य टीम में दिव्यांश शर्मा, सुमित कुमार, कार्तिक कौशल, दिव्यांश ठाकुर, आयुष शर्मा, सूर्यांश, आयुष कुमार, प्रियांशु, दिव्यांश, मनीष, तनिष्क चड्ढा, शिवकुमार, कृष और सुशांत को जगह मिली है। कार्तिक को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में रखा गया है, जबकि बरमाणा के गोल्डी टीम के कोच होंगे।वहीं, बालिका वर्ग की मुख्य टीम में महक शर्मा, कृतिका, इशिता कश्यप, तानिया, अर्शिता धीमान, मनजोत भारल, गुंजन, असाना गौतम, काजल, कनिका शर्मा, राशि ठाकुर, अंशिका शर्मा, अंशिका और आन्या का चयन हुआ है। ज्योति, इमानी ठाकुर, अदिति चंदेल और कनिका चंदेल को स्टैंडबाई खिलाड़ी बनाया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।