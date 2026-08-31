राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत बदले की राजनीति : हीरापाल

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बिलासपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर हीरापाल सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज शिकायत को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी गरीब, कमजोर और पीड़ित लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई। संवाद