Bilaspur News: सिटी के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:15 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
कार्यक्रम: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में सुबह 10:30 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होगा।
कार्यक्रम: डाइट जुखाला के दोपहर 2:00 बजे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित होगा।
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कार्यक्रम: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में सुबह 10:30 बजे से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होगा।
कार्यक्रम: डाइट जुखाला के दोपहर 2:00 बजे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित होगा।