Bilaspur News: एफआईआर दर्ज न होने पर थाने के बाहर धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता

बोले- मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरनासंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। अपनी शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को घुमारवीं थाना परिसर के बाहर धरना दिया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और शिकायत पर मामला दर्ज करने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर रही है, जबकि भाजपा की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, उपाध्यक्ष विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रतवान के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद तीनों को अदालत से जमानत लेनी पड़ी।गर्ग ने कहा कि भाजपा की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के प्रमाण सहित पुलिस को शिकायत दी गई थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय शिकायत को रोजनामचे में दर्ज कर दिया और शिकायतकर्ताओं को अदालत जाने की बात कही।उन्होंने सवाल उठाया कि समान मामलों में पुलिस के अलग-अलग मापदंड क्यों हैं। गर्ग ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने तक धरना जारी रहेगा। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।