फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Accused granted bail in 'chitta' (synthetic drug) seizure case

Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Tue, 03 Nov 2026 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Accused granted bail in 'chitta' (synthetic drug) seizure case
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने दी राहत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं थाना क्षेत्र में 47.25 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने बरामद नशे की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम होने और जांच पूरी होने के आधार पर यह फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार एक अक्तूबर की रात पुलिस ने बलोह फोरलेन के पास मंदरीघाट संपर्क सड़क पर नाका लगाया था। इस दौरान कीरतपुर की ओर से आ रही टैक्सी को जांच के लिए रोका गया। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने पर पारदर्शी लिफाफे में 47.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस संबंध में दो अक्तूबर को घुमारवीं थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए गवाहों को प्रभावित करने और दोबारा नशे के कारोबार में शामिल होने की आशंका जताई। अदालत ने कहा कि चिट्टे की व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम निर्धारित है, जबकि इस मामले में बरामदगी इससे काफी कम है। इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होती हैं। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहाई के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed