फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   30 eminent personalities to be honored at the Indian Excellency Awards 2026

Bilaspur News: इंडियन एक्सीलेंसी अवाॅर्ड-2026 में 30 विभूतियां होंगी सम्मानित

Mon, 02 Nov 2026 12:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
30 eminent personalities to be honored at the Indian Excellency Awards 2026
इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में मौजूद लाडली फाउंडेश
लाडली फाउंडेशन चार नवंबर को बिलासपुर में आयोजित करेगा समारोह
विज्ञापन

तैयारियों को लेकर बैठक में गठित की विभिन्न कमेटियां

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। लाडली फाउंडेशन की ओर से चार नवंबर को बिलासपुर में इंडियन एक्सीलेंसी अवाॅर्ड-2026 समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 30 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

समारोह की तैयारियों को लेकर बिलासपुर में बैठक आयोजित की गई। इसमें आयोजन को सफल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न कमेटियों का गठन कर सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। लाडली फाउंडेशन की उपाध्यक्ष डॉ. अंकिता चौधरी ने बताया कि संस्था की ओर से समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। पुरस्कार के लिए समाज सेवा, खेल, स्वास्थ्य, आपसी भाईचारे, कला, संस्कृति, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और अन्य विभागों में सराहनीय सेवाएं देने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाडली फाउंडेशन बेटियों को बचाने, उन्हें शिक्षित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। इंडियन एक्सीलेंसी अवाॅर्ड के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से योगदान देने वाली हस्तियों को पहचान और सम्मान दिया जाएगा। समारोह का आयोजन लाडली फाउंडेशन की ओर से हिमाचल रेनबो स्टार क्लब और गोबिंद सागर एडवेंचर्स एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed