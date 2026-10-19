Yamuna Nagar News: फिल्मी धुनों पर महिलाओं ने खेला डांडिया

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जगाधरी। जय सिटी जगाधरी स्थित श्री खेड़ा एवं शिव मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में शनिवार रात डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जय सिटी की महिलाओं ने डांडिया की धुनों पर नृत्य कर नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया।महिला मंडल की सदस्यों ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन शाम को कीर्तन किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को विशेष डांडिया उत्सव आयोजित किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में डांडिया खेलकर मां दुर्गा की आराधना की। कार्यक्रम के अंत में आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।मंदिर कमेटी के प्रधान विनोद गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्र का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार अन्नकूट भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा।विनोद गुप्ता ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में जय सिटी संगठन और उसके प्रधान एडवोकेट मांगेराम का विशेष सहयोग रहता है। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी मेलजोल और धार्मिक आस्था को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर महिला मंडल की अनु गर्ग, अनु सिंगल, साक्षी गर्ग, सविता कंबोज, मधु गुर्जर, संगीता मढ़ान, कोमल, प्रीति गर्ग सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।