Yamuna Nagar News: दो नलकूप बंद, 300 से अधिक परिवारों के सामने पेयजल संकट

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व्यासपुर। कस्बे में राजकीय विद्यालय के खेल मैदान स्थित नलकूप नंबर-2 और चंदाखेड़ी मार्ग स्थित नलकूप नंबर-11 बंद होने से चार कॉलोनियों के 300 से अधिक घरों और दर्जनों दुकानदारों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। कई दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।बेदी कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी और चंदाखेड़ी मुख्य मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि नलकूप नंबर-2 का बोर फेल हो चुका है। वहीं, नलकूप नंबर-11 की बिजली की तार काट जाने के बाद से उससे भी पानी की आपूर्ति बंद है। दोनों नलकूपों के बंद होने से क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। पेयजल के अलावा खाना बनाना सहित अन्य दैनिक कार्यों के लिए लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासी रमन धमीजा, करनैल सिंह, धर्मपाल, डॉ. सुनील त्यागी, सतीश कुमार, अमृत पाल, राजीव कुमार, शिखा, मनीषा और मनदीप सिंह ने बताया कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से घरेलू कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मजबूरी में कुछ लोगों को हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है।लोगों के अनुसार हैंडपंप से आने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत है। गर्मी और उमस के बीच पानी की मांग बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है। दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि शुक्रवार से जलापूर्ति प्रभावित होने की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने दोनों नलकूपों को जल्द चालू कराने की मांग की है।बुधवार तक बहाल होगी आपूर्तिजन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ इकबाल ने बताया कि नलकूप नंबर-2 में दोबारा बोर करवाने के लिए एस्टीमेट भेज दिया गया है। नलकूप नंबर-11 की बिजली की तार को दुरुस्त करवाकर बुधवार तक पानी की आपूर्ति बहाल करवा दी जाएगी।