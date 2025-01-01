Yamuna Nagar News: विद्यालय में 36 साल बाद मिले गुरु और शिष्य हुए भावुक

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यमुनानगर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय विद्यालय गुंदियाना में रविवार को गुरु-शिष्य मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। करीब 36 वर्ष बाद पुराने शिक्षक और विद्यार्थी एक बार फिर उसी विद्यालय में एकत्र हुए तो पुरानी यादें ताजा हो गईं और माहौल भावुक हो गया।समारोह में वर्ष 1983 से 1992 तक विद्यालय में पढ़ने वाले पूर्व विद्यार्थियों ने अपने उन गुरुजनों को सम्मानित किया, जिन्होंने उन्हें कक्षा छठी से दसवीं तक शिक्षा दी थी। 1988 के पासआउट विद्यार्थी मास्टर खेम लाल सैनी ने बताया कि विद्यालय के पूर्व शिक्षक, जो अब करीब 70 से 80 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं, विशेष रूप से समारोह में पहुंचे।पुराने विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद लिया और शॉल, स्मृति चिह्न तथा अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। गुरुजनों ने भी अपने पुराने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पूर्व विद्यार्थियों द्वारा एक मंच पर एकत्र कर पुराने दिनों की यादें ताजा करवाना और इतना सम्मान देना उनके लिए अविस्मरणीय है।सभी ने दिनभर एक-दूसरे के साथ समय बिताया और पुरानी स्मृतियों को याद किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मवीर पीटीआई, ब्रह्मदत्त शर्मा, सुभाष चंद, कालीरामन, लाभ सिंह, सतीश कुमार सैनी, नरेश सैनी, संजय धीमान, देवेंद्र सिंह, करनैल सिंह, जर्नल सिंह, ज्ञान चंद शाहपुरा, रामपाल सैनी सहित अन्य पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग रहा।शिक्षकों को किया सम्मानितसमारोह में ओम प्रकाश सैनी, महेंद्र सिंगला, सरदार महेंद्र सिंह, सतीश कुमार शास्त्री, सुनील कुमार शर्मा, राजवीर शर्मा, राज किशन पीटीआई, दयाल चंद, जय भगवान सैनी, महेश शर्मा, सोहन स्वरूप शर्मा, साहब सिंह, जय देव आर्य, हरीश शर्मा, राजिंद्र राणा, नेत राम, रमेश शर्मा जोगी माजरा, योगमाया, संतोष कुमारी, सुषमा, सुमित्रा, वीणा, सुशीला और सरवन खान को सम्मानित किया गया।