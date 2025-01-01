Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Students taught the nuances of innovation

Yamuna Nagar News: छात्राओं को नवाचार के बताए गुर

Wed, 11 Nov 2026 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 11 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Students taught the nuances of innovation
छात्राओं को जानकारी देती वक्ता व मौजूद ​शिक्षक। संस्थान
यमुनानगर। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में इनोवेशन एंबेसडर ईशी ने छात्राओं को नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमशीलता के गुर बताए। ईशी ने कहा कि किसी भी सफल उद्यम की शुरुआत नए विचार व समस्याओं का समाधान खोजने की सोच से होती है। छात्राओं को अपनी रचनात्मक क्षमता पहचानकर नए विचारों पर काम करना चाहिए और उन्हें व्यावहारिक रूप देना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को अपने विचारों को व्यावसायिक उपक्रमों में बदलकर रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्राओं ने पोस्टर से अपने नवाचारी विचारों और व्यावहारिक समाधानों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम प्राचार्या डॉ. सुरिंदर कौर की अध्यक्षता में हुआ। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed