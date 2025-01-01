Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने मॉडल बनाकर दिखाई प्रतिभा

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यमुनानगर। मुकंद लाल राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान सहित विभिन्न विषयों पर आधारित करीब 380 मॉडल और चार्ट प्रस्तुत कर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।प्रदर्शनी में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के अलावा कला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी तथा एनसीसी से संबंधित मॉडल और चार्ट प्रदर्शित किए गए। विद्यार्थियों ने अपने मॉडल के माध्यम से विभिन्न विषयों की उपयोगी जानकारियां प्रस्तुत कीं। विद्यालय के प्राथमिक विभाग के छोटे बच्चों की ओर से तैयार मॉडल भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे।मुख्य अतिथि के साथ विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य सुरेंद्र चड्ढा, रमन सलूजा, रूबी गुप्ता, विकास, कैलाश चंद्रा पब्लिक स्कूल की प्राचार्या कंवलप्रीत कौर, प्रबंधक समिति के प्रतिनिधि दीपक चौहान और अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।प्रदर्शनी में प्रत्येक विषय से संबंधित तीन-तीन उत्कृष्ट मॉडल का चयन कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्राचार्य ने कहा कि बच्चों ने कम समय में बड़ी संख्या में आकर्षक और ज्ञानवर्धक मॉडल तैयार कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रबंधक समिति के संयुक्त सचिव सुनील चंद्रा और कविता चंद्रा ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। प्रदर्शनी की परिकल्पना रसायन विज्ञान के प्राध्यापक रवि शर्मा ने की थी।