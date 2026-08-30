स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं विद्यार्थी : डॉ. गोयल

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यमुनानगर। मुकंद लाल नेशनल कॉलेज में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रहरी क्लब, एंटी ड्रग अवेयरनेस एवं एंटी टोबैको सेल, रेडक्रॉस क्लब, एनएसएस, एनसीसी और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन डॉ. महेश कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं के नशे की ओर आकर्षित होने के कारणों पर चर्चा करते हुए बताया कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है।उन्होंने नशे से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से नशे से पूरी तरह दूर रहने और अपने साथियों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने आयोजन के लिए आयोजक विभागों को बधाई दी।उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा और कॅरिअर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विद्यार्थियों को नशे से दूरी बनाकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवनशैली अपनानी चाहिए। इस अवसर पर डॉ. सविता गर्ग, डॉ. पूनम, डॉ. राहुल सिंह सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक मौजूद रहे।