Yamuna Nagar News: न्यू हमीदा कॉलोनी में चलाया विशेष सफाई अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 27 Sep 2026 01:40 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम ने वार्ड नंबर-15 की न्यू हमीदा कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान का शुभारंभ मुख्य सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा, वार्ड पार्षद मनु कृष्ण सिंगला एवं स्नेह सेवा ट्रस्ट की संस्थापक ममता सेन ने झाड़ू लगाकर किया।
अभियान के दौरान कॉलोनी की नालियों की सफाई करवाई गई। सफाई के दौरान निकले कचरे को एकत्रित कर निस्तारण के लिए भेजा गया। नगर निगम कर्मचारियों ने सार्वजनिक स्थानों, गलियों और नालियों के आसपास सफाई कर क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया।
पार्षद मनु कृष्ण सिंगला ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उनसे कचरा इधर-उधर न डालने और निर्धारित स्थान पर ही कचरा देने की अपील की गई। लोगों को अपने घरों के साथ-साथ आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। गोविंद शर्मा ने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में जनभागीदारी बेहद जरूरी है। इस मौके पर सफाई निरीक्षक सतबीर सिंह, एसबीएम टीम के विशेषज्ञ आकाश कुमार, दुर्गेश कुमार, गगन बेनीवाल मौजूद रहे।
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यमुनानगर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम ने वार्ड नंबर-15 की न्यू हमीदा कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान का शुभारंभ मुख्य सफाई निरीक्षक गोविंद शर्मा, वार्ड पार्षद मनु कृष्ण सिंगला एवं स्नेह सेवा ट्रस्ट की संस्थापक ममता सेन ने झाड़ू लगाकर किया।
अभियान के दौरान कॉलोनी की नालियों की सफाई करवाई गई। सफाई के दौरान निकले कचरे को एकत्रित कर निस्तारण के लिए भेजा गया। नगर निगम कर्मचारियों ने सार्वजनिक स्थानों, गलियों और नालियों के आसपास सफाई कर क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया।
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पार्षद मनु कृष्ण सिंगला ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उनसे कचरा इधर-उधर न डालने और निर्धारित स्थान पर ही कचरा देने की अपील की गई। लोगों को अपने घरों के साथ-साथ आसपास के सार्वजनिक क्षेत्र को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। गोविंद शर्मा ने कहा कि स्वच्छ शहर के निर्माण में जनभागीदारी बेहद जरूरी है। इस मौके पर सफाई निरीक्षक सतबीर सिंह, एसबीएम टीम के विशेषज्ञ आकाश कुमार, दुर्गेश कुमार, गगन बेनीवाल मौजूद रहे।
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