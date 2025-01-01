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Yamuna Nagar News: बहनों ने मांगी भाइयों की लंबी उम्र

Thu, 12 Nov 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:50 AM IST
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Sisters prayed for their brothers' long life
सरस्वतीनगर में भाई को तिलक करती बहन। परिजन
सरस्वतीनगर। भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही घरों में उत्साह का माहौल रहा। बहनों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट किए और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। पर्व पर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते में प्रेम, विश्वास और अपनापन देखने को मिला। संवाद
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