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Yamuna Nagar News: गायन में शबाना को मिला पहला स्थान

Sun, 04 Oct 2026 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:16 AM IST
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Shabana secured first place in singing
प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों के साथ अध्यापक। संस्थान
प्रतापनगर। राजकीय महाविद्यालय में चल रही दो दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम में नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, मिमिक्री, मोनो एक्टिंग, नारा लेखन, पेंटिंग, कविता पाठ, पोस्टर बनाओ प्रतियोगिताएं करवाई गईं। गायन में शबाना प्रथम, हेमराज द्वितीय और सिमरन तृतीय रहीं। वाद्य यंत्र में मीनाक्षी प्रथम, सिमरन द्वितीय और अनमोल तृतीय रहे। नृत्य में शबाना प्रथम, मीनाक्षी द्वितीय तथा अनमोल व दामिनी तृतीय रहे। मिमिक्री में अनुराधा, दीपक और अनमोल न पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। मोनो एक्टिंग में हेमराज प्रथम, मुमताज द्वितीय और रुबीना तृतीय रहीं। नारा लेखन में प्रिंस, खुशी और सिमरन, पेंटिंग में प्रिंस, वंदना और दामिनी क्रमश: पहले तीन स्थानों पर रहे। कविता पाठ में मानसी, सुषमा और शिवानी और पोस्टर प्रतियोगिता में मुमताज, खुशी और रिया विजेता रहीं। संवाद
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