Yamuna Nagar News: सहायक उपकरणों के लिए 59 का चयन

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यमुनानगर। दिव्यांग और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग व अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए लगाए जा रहे नि:शुल्क जांच शिविरों का वीरवार को समापन हो गया। जिला रेडक्रॉस समिति की ओर से एलिम्को के सहयोग से अंतिम शिविर पंचायत भवन, गाबा अस्पताल के नजदीक आयोजित किया गया। इसमें 150 से अधिक दिव्यांग और वृद्धजन पहुंचे। जिला रेडक्रॉस समिति के कार्यवाहक सचिव संजीव धीमान ने बताया कि अंतिम शिविर में जांच के बाद 59 लाभार्थी सहायक उपकरणों के लिए पात्र पाए गए। इन्हें जल्द ही एलिम्को की ओर से कृत्रिम अंग और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। एलिम्को की टीम में ऑडियोलोजिस्ट मधुकर, अमनदीप शर्मा, पीएंडओ सुभाष चंद्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद