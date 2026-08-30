Yamuna Nagar News: सड़क की हालत जर्जर, विधायक को सौंपा ज्ञापन

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व्यासपुर। जगाधरी-नारायणगढ़ इंटर स्टेट रोड से चंदाखेड़ी गांव तक जाने वाली सड़क की खस्ताहालत को लेकर व्यासपुर पंचायत प्रतिनिधियों और चंदाखेड़ी के ग्रामीणों ने साढौरा विधायक रेनू बाला से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सड़क के जल्द निर्माण की मांग उठाई।व्यासपुर सरपंच प्रतिनिधि पंकुश खुराना ने बताया कि यह सड़क व्यासपुर बाईपास के रूप में इस्तेमाल होती है। कस्बे के वार्ड नंबर 19 और 20 से गुजरने वाली इस सड़क पर दिन-रात वाहनों की आवाजाही रहती है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर जगह-जगह बड़े और गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं।ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्केट कमेटी व्यासपुर के अधीन है। विभागीय अधिकारी मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं, जबकि जर्जर हालत को देखते हुए सड़क का नए सिरे से निर्माण जरूरी है। विधायक रेनू बाला ने मौके पर ही मार्केट कमेटी के एक्सईएन से फोन पर बात की और सड़क का नया निर्माण कराने के निर्देश दिए। एक्सईएन ने जल्द एस्टीमेट तैयार कर निर्माण शुरू कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान पंच डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. दर्शन जौहर, रोहित प्रजापत, कंवल समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।