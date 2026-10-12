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Yamuna Nagar News: महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प

Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:40 AM IST
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Resolved to follow the ideals of Maharaja Agrasen
व्यासपुर के महाराजा अग्रसेन चौक पर जयकारे लगाते लोग। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
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व्यासपुर। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कस्बे में रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम वैश्य सभा के प्रधान अनिल केसरी की अगुवाई में हुआ। सुबह अग्रसेन चौक पर मुख्य अतिथि अतुल सिंगला, वैश्य सभा के सदस्यों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद वैश्य धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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मार्केट कमेटी के अध्यक्ष विपिन सिंगला ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा के प्रतीक थे। उन्होंने समाज को भाईचारे, समानता और प्रेम का संदेश दिया। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
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उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। उनके जीवन के प्रमुख आदर्श लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समानता और सामाजिक समरसता थे। उन्होंने समाज में सहयोग और समान अवसरों की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

बॉक्स

मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
कार्यक्रम में दीपांशु, शिवम, हितैशी, अक्षित गोयल, केशव, स्नेहा, प्रियांशु, भूमिका, हिमांशु और तनीक्षा सहित बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरविंद मंगला, रोबिन अग्रवाल, पंकुश खुराना, रवि मंगला, पुनीत गोयल, अश्वनी मंगला, जय प्रकाश मित्तल, अमित, राजेश कुमार और डॉ. सुभाष सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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