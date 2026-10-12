फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   People troubled by waterlogging on College Road

Yamuna Nagar News: कॉलेज रोड पर जलभराव से लोग परेशान

Mon, 12 Oct 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
People troubled by waterlogging on College Road
रादौर में कॉलेज रोड पर बारिश से हुआ जलभराव। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। नगर पालिका की ओर से मानसून से पहले नालों की सफाई पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद शहर में जलभराव की समस्या बनी हुई है। रविवार को हुई बरसात के बाद कॉलेज रोड पर नालियों और नालों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया।
जलभराव से परेशान लोगों ने रोष जताते हुए पानी निकासी का स्थायी समाधान करने की मांग की है।
स्थानीय निवासी सोनू, बलराम, ओमप्रकाश, बिट्टू, साहिल और प्रदीप ने बताया कि कॉलेज रोड पर लंबे समय से बरसाती पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। सड़क पर पानी जमा होने से दुकानों पर ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित होता है, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस संबंध में नगर पालिका में कई बार शिकायत की जा चुकी है। लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
विज्ञापन

लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका हर साल नालों की सफाई के लिए लाखों रुपये का ठेका देती है, लेकिन सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। लोगों का कहना है कि यदि नालों की नियमित सफाई हो तो समस्या से राहत मिल सकती है। नालों पर अतिक्रमण भी सफाई में बाधा बन रहा है। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सुमित बैंस ने बताया कि कॉलेज रोड पर नाला आगे जाकर तंग हो जाता है। इससे बरसात के दौरान पानी की निकासी प्रभावित होती है। जल्द समाधान करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed