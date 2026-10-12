Yamuna Nagar News: कॉलेज रोड पर जलभराव से लोग परेशान

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रादौर। नगर पालिका की ओर से मानसून से पहले नालों की सफाई पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद शहर में जलभराव की समस्या बनी हुई है। रविवार को हुई बरसात के बाद कॉलेज रोड पर नालियों और नालों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया।जलभराव से परेशान लोगों ने रोष जताते हुए पानी निकासी का स्थायी समाधान करने की मांग की है।स्थानीय निवासी सोनू, बलराम, ओमप्रकाश, बिट्टू, साहिल और प्रदीप ने बताया कि कॉलेज रोड पर लंबे समय से बरसाती पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। सड़क पर पानी जमा होने से दुकानों पर ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित होता है, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस संबंध में नगर पालिका में कई बार शिकायत की जा चुकी है। लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका हर साल नालों की सफाई के लिए लाखों रुपये का ठेका देती है, लेकिन सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। लोगों का कहना है कि यदि नालों की नियमित सफाई हो तो समस्या से राहत मिल सकती है। नालों पर अतिक्रमण भी सफाई में बाधा बन रहा है। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक सुमित बैंस ने बताया कि कॉलेज रोड पर नाला आगे जाकर तंग हो जाता है। इससे बरसात के दौरान पानी की निकासी प्रभावित होती है। जल्द समाधान करवाया जाएगा।