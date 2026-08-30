Yamuna Nagar News: संस्थाओं ने की पक्का घाट की सफाई
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:35 AM IST
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रादौर। शहर के ऐतिहासिक पक्के घाट पर शनिवार को रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब की ओर से अभियान चलाकर सफाई की गई। रोटरी क्लब प्रधान भारत माटिया व प्रोजेक्ट अध्यक्ष डॉ. एससी सैनी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इसमें क्लब सदस्यों ने घाट परिसर की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। माटिया ने बताया कि क्लब की ओर से करीब पांच वर्ष पहले पक्के घाट की सफाई का अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान मोहनलाल अरोड़ा, देवीदयाल अरोड़ा, संदीप सैनी, कृष्ण आर्य, गुरचरण सिंह, राजू गुप्ता, अतुल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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