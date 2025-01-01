Yamuna Nagar News: मां के पास सो रहा डेढ़ साल का बच्चा लापता

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यमुनानगर। साढौरा क्षेत्र में मां के साथ सो रहा डेढ़ साल का बच्चा लापता हो गया। परिजनों ने आसपास के इलाके में उसकी तलाश की। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी शिकायत में बिहार निवासी परमाल सिंह ने बताया कि वह धान के सीजन में मजदूरी करने के लिए परिवार सहित साढौरा आए हैं। परिवार कालाआंब रोड के पास रहता है। परमाल सिंह के अनुसार उनके परिवार में पांच बेटियां और एक बेटा है। डेढ़ साल का छोटू चार बहनों का इकलौता भाई है। परमाल सिंह के अनुसार बुधवार की रात छोटू अपनी मां के पास सो रहा था।रात करीब तीन बजे मां की आंख खुली तो बच्चा वहां नहीं था। इसके बाद परिवार के लोगों ने आसपास तलाश की और अपने परिचितों को भी सूचना दी। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। परिजनों के अनुसार बच्चे को लापता हुए 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है।परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि दो-तीन दिन पहले रात करीब एक बजे एक व्यक्ति उनके पास आया था। वह सख्त लहजे में बातचीत कर रहा था। इसके बाद परिजनों ने अपने एक जानकार को बुलाया, जिसने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह गन्ने के खेत की तरफ भाग गया था।अब बच्चे के लापता होने के बाद परिवार उस व्यक्ति की भूमिका को लेकर आशंका जता रहा है। हालांकि अभी तक उसकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। साढौरा थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह ने बताया कि बच्चे की मां के अनुसार वह उसे दूध पिला रही थी। इसी दौरान उसकी आंख लग गई और जागने पर बच्चा गायब मिला। पुलिस आसपास के क्षेत्र में तलाश कर रही है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।