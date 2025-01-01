Yamuna Nagar News: अफसरों ने जनता दरबार में सुलझाईं ग्रामीणों की समस्याएं

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व्यासपुर। फतेहगढ़ तुंबी गांव में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में 40 से अधिक ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) नवीन आहूजा समस्याएं सुनीं। जनता दरबार के उपरांत रात्रि ठहराव का कार्यक्रम भी किया गया।एडीसी नवीन आहूजा ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों भेज दी। संधाय निवासी सुरेश पाल ने सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने व उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने की गंभीर शिकायत दी। प्रभौली निवासी नूर मोहम्मद ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद रास्ता रोके जाने की शिकायत दी।वहीं ग्राम पंचायत कुराली ने चतंग नदी का बंद रास्ता खुलवाने और कपूरी कलां निवासी अमरजीत ने श्मशान घाट के रास्ते पर पुलिया निर्माण की मांग की। मलिकपुर निवासी सुनील कुमार ने गांव के बस स्टॉप पर बसों का ठहराव सुनिश्चित करने का आग्रह किया।योजनाओं के लाभ और निकासी व्यवस्था पर रहा जोरफतेहगढ़ तुंबी की बबली और मखौर निवासी निर्मला देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान राशि दिलवाने की गुहार लगाई। वहीं, नीरज कुमार ने खेतों में गंदा पानी जाने, समर सिंह ने घर के पानी की निकासी और मोहित ने अजीजपुर कलां में गलियों की सफाई ने स्वच्छता व गंदे पानी के निकासी का मुद्दा उठाया, जिस पर एडीसी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए।