Yamuna Nagar News: पोस्टर मेकिंग में बीए की मानसी व बीकॉम की नंदिनी प्रथम

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व्यासपुर। राजकीय महाविद्यालय अहड़वाला में उद्यमिता विकास क्लब, वाणिज्य विभाग और अर्थशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में उद्यमिता पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम प्राचार्या प्रो. डॉ. सर्वजीत कौर के मार्गदर्शन में हुआ। विद्यार्थियों ने पोस्टर निर्माण, नारा लेखन और निबंध लेखन सहित विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।प्राचार्या ने कहा कि विद्यार्थियों को इन गतिविधियों को केवल प्रतियोगिता न मानकर रचनात्मक सोच और उद्यमिता कौशल विकसित करने का अवसर समझना चाहिए। उपप्राचार्य डॉ. रमेश धारीवाल ने कहा कि युवाओं को अपने विचारों पर विश्वास रखते हुए जोखिम लेने और असफलताओं से सीखने की जरूरत है।वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रो. आरती अरोड़ा ने कहा कि उद्यमिता नई सोच, अवसर तलाशने और समस्याओं का समाधान खोजकर विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। निबंध लेखन में एमकॉम की नमिता व राशि प्रथम, बीसीए की इशिका व बीकॉम की अनु द्वितीय तथा बीए के पारस व बीकॉम की वंशिका तृतीय रहे। नारा लेखन में नमिता व राशि प्रथम, बीए की मानसी व जानवी द्वितीय तथा बीकॉम की अंशिका व बीसीए की इशिका तृतीय रहीं।पोस्टर निर्माण में बीए की मानसी व बीकॉम की नंदिनी ने प्रथम, बीकॉम के अभय व सृष्टि ने द्वितीय तथा पलक व महक ने तृतीय स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल में विभिन्न विभागों के प्राध्यापक शामिल रहे। उद्यमिता विकास क्लब की संयोजिका प्रो. चंचल रानी ने सभी का आभार जताया।