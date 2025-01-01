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कथा वाचक देशमुख वशिष्ठ ने प्रवचनों में कहा कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में परिवार, कारोबार और अन्य सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता। जबकि जीवन में प्रभु का स्मरण और भक्ति बेहद आवश्यक है।हर मनुष्य को अपनी दिनचर्या में से कुछ समय भगवान की आराधना, सत्संग और धार्मिक कार्यों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से की गई भक्ति मनुष्य को मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। कथा के दूसरे दिन उन्होंने महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह के जीवन प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और माता गंगा के घर देवव्रत के रूप में हुआ था। पिता के सत्यवती से विवाह की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य और विवाह न करने की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। उनकी इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। संवाद