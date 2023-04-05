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जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक नितिन सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दस अक्टूबर को आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांवों में खाली पड़ी उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाने हैं। आवेदन की समय सीमा बढ़ाने से इच्छुक लोगों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। जिले में कुल 525 डिपो हैं। इसमें से 260 डिपो के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पात्र परिवारों तक राशन की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन क्षेत्रों में भी राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जहां उचित मूल्य की दुकानें अधिक दूरी पर स्थित हैं। नई दुकानें खुलने से लोगों को राशन लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।नितिन सिंगला ने बताया कि आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पात्रता शर्तों, दिशा-निर्देशों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त दुकानों का जिला और गांववार विवरण भी विभाग तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं और महिलाओं से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पात्रता शर्तों को पढ़कर 25 नवंबर से पहले आवेदन जमा करवाएं।