Yamuna Nagar News: खेड़ा बाबा का स्थापना दिवस मनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
जगाधरी। जय सिटी स्थित खेड़ा शिव मंदिर में रविवार को खेड़ा बाबा का छठा स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खेड़े बाबा के स्नान से हुआ। इसके बाद जय सिटी की परिक्रमा की गई और हवन का आयोजन किया गया। हवन के उपरांत खेड़े बाबा को नवीन वस्त्र पहनाए गए और कलश चढ़ाकर विधिवत आरती की गई। इस अवसर पर जय सिटी महिला मंडल की ओर से भजन-कीर्तन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मांगे राम एडवोकेट, रवीश गुर्जर, नरेंद्र अग्रवाल, सुधीर गोयल, अतुल गुप्ता, बलकार सिंह, अमित कंबोज, सुभाष बतरा मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन