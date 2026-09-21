Yamuna Nagar News: इनेलो ने नूंह रैली का ग्रामीणों को दिया निमंत्रण

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साढौरा। इनेलो के साढौरा हलका अध्यक्ष सुरेश कान्हड़ी ने कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और 27 सितंबर को नूंह में होने वाली सम्मान दिवस रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया।पार्टी की ओर से यह कार्यक्रम जननायक देवीलाल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कान्हड़ी ने ग्रामीणों से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। कान्हड़ी ने दावा किया कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचेंगे।उन्होंने कहा कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी विभिन्न हलकों में जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। कान्हड़ी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध और महंगाई बढ़ रही है तथा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और गोलीबारी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है। यमुनानगर में भी आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों से फिरौती मांगने के मामले हो रहे हैं। इस अवसर पर हलका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नंबरदार, महासचिव हरमन शाहपुर, एससी सेल अध्यक्ष राम कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।