Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हनुमान गेट जड़ौदा पर सुबह 8 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हनुमान गेट व्यासपुर में सुबह 9 बजे।

शिविर

एनसीसी शिविर का आयोजन कपालमोचन में सुबह 10 बजे।



महापंचायत

किसान महापंचायत औरंगाबाद में हाईवे के रेस्ट एरिया पर सुबह 10 बजे।

प्रदर्शन

भगत सिंह चौक पर महाकाल ग्रुप का प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

आशा वर्करों को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन सुबह 10 बजे।

बैठक

सनातन धर्म सभा संघर्ष समिति की बैठक मुंजाल भवन यमुनानगर में सुबह 10 बजे।

कथा

श्रीमद्भागवद कथा काली माता मंदिर व्यासपुर में शाम 7 बजे।

सत्संग